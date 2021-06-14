По словам артистки, она сожалеет о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимает его.

Опальная украинская певица Светлана Лобода отреагировала на скандал, разразившийся в шоу-бизнесе из-за комментария ее бывшего продюсера Нателлы Крапивиной после премии МузТВ.

Как написала "суперзвезда" в своем Instagram, это "событие" значительно повлияло на нее и ее команду.

Читайте такжеЛобода нашла нового продюсера после скандального ухода Крапивиной (фото)"Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем", - написала Лобода.

По ее словам, она сожалеет о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимает его.

"Наше сотрудничество в течение 11 лет - это не то, что можно выбросить из памяти, забыть. Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что Она была и остаётся частью моей семьи. И так будет всегда", - рассказала Светлана.

Лобода также отметила, что с сегодняшнего дня за концерты будут отвечать две компании: Табриза Шахиди и Андрея Алексеева.

"В моей жизни продюсеров больше не будет", - подытожила поп-звезда.

Крапивина уходит из шоу-бизнеса

Продюсер Нателла Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество с певицей Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса.

Это произошло на фоне скандала с российским артистом Филиппом Киркоровым.

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Конфликт Крапивиной и Киркорова

Ранее Крапивина сначала назвала происходящее на премии МузТВ "цирком уродов". Кроме того, она написала, что Киркорова, который вместе с Давой приехал на украшенной цветами машине, "на Кавказе раньше расчленяли на шашлыки". При этом Нателла заверила, что всем в шоу-бизнесе до ее подопечной Лободы далеко, как "Роскосмосу" до Илона Маска.

Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать. Он заявил, что Крапивина "плавает в невесомости фекалий и боится молодых и жаждущих работы артистов". Кроме того, он заподозрил Лободу в плагиате номера для премии у Бейонсе.

"Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий, - заявил Киркоров. – Сколько пафоса и надменности в этом... Может, к счастью, многим артистам далеко до вас, потому что так честно воровать номера других артистов, плагиатить или, как вам удобно, честно сочинять чужое. Девочки, где вы учились – я преподавал!".

"Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку. Даже мне в эпоху вашей сраной постправды и в пластиковом мире стыдно находиться. Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации. Ущемлять гражданские свободы — вот это лютый прошлый век! Расчленить меня на шашлыки? Оскорбления и угрозы в соцсетях! Нателла, тебе явно нужен фактчекер, который будет посты сверять с текущим этическим кодексом, а то есть грешки", - возмутился Филипп.

Затем бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила Филиппу Киркорову, который обвинил ее в гомофобии и попытке хайпануть на церемонии МузТВ.

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Автор: Ольга Робейко