Такое исключение она сделала в день своего рождения.

Популярная певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией со своими дочерьми - Евангелиной и Тильдой. В кадре можно рассмотреть лицо младшей дочери знаменитости, чью внешность она долгое время скрывала от общественности.

Стоит отметить, что девочке уже 5 лет. И только сейчас звездная мама решилась показать, как она выглядит. В кадре маленькая Тильда целует свою родительницу в щеку, поэтому полностью рассмотреть ее лицо не удастся.

Девочка предстала в коротеньком платье и кроссовках. Заметно, что она любит делать разные прически и украшать волосы аксессуарами.

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Старшая дочь Лободы - Евангелина - позировала в черном платье рядом с мамой. Светлана нежно обняла свою дочь.

Такое фото артистка опубликовала в день своего рождения, 20 октября.

"В такое сложное время мое единственное желание – чтобы наши дети росли в мире. Пусть все войны закончатся. Пусть все дети будут здоровы. Пусть все мы будем счастливы. Цените каждый день, каждую минуту. Люблю вас, и спасибо за все ваши пожелания", - подписала кадр певица.

Отметим, Лобода родила Евангелину от танцора Андрея Царя. А вот об отце Тильды ничего неизвестно. Поговаривали, что Светлана родила ее от Тилля Линдеманна, однако информация не подтвердилась.

Напомним, ранее росСМИ сообщили, что Лобода выступила с россиянами на корпоративе в Дубае.

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