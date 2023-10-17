Она исполняла песни на русском языке.

Российская телеведущая Алена Жигалова сообщила о том, что украинская певица Светлана Лобода выступила на корпоративе в Дубае. По ее словам, там же выступали российские звезды - иллюзионист Александр Белов и певец Араш.

Пропагандистка также уточнила, что Лобода исполнила свои русскоязычные хиты. Сама Лобода подтвердила эту информацию - она действительно пела на русском. Однако как она рассказала в комментарии "МУЗВАР", на корпоративе россиян не было.

По словам Лободы, каждый заказ тщательно проверяется менеджментом, поэтому если были бы заявлены россияне или люди, поддерживащие войну в Украине, она бы отказалась от выступления.

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"Заказчиком концерта Светланы Лободы 15 октября, состоявшегося в Дубае, была гражданка Казахстана, поклонница Светланы. Состав каждой программы формируется на основе любимых песен заказчика. Артист исполняет свои треки в оригинале, независимо от публичного или частного характера мероприятия, эта позиция также остается неизменной", - прокомментировала артистка.

Напомним, ранее рэпер Yarmak осудил Лободу и ее фанатов. Он считает Лободу и ее поклонников "балластом нации". Артист отметил, что ощутил на себе атаку ботов после того, как публично пристыдил певицу.

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