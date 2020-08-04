Лобода снялась полностью обнаженной (фото)

Светлана позирует, сидя на стуле, одежда на ней при этом полностью отсутствует.

Украинская певица Светлана Лобода выложила в сеть горячее фото с отдыха.

Место своего отдыха артистка не назвала, однако на снимке, размещенном в Instagram, видно, что людей там немного, поэтому певица решила позагорать топлес.

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Светлана позирует, сидя на стуле, одежда на ней при этом полностью отсутствует.

"Унесённая ветром...", - кратко подписала она снимок.

"Хочу быть этим стулом", "Одежду унесло ветром?", "Детка хочет Boom Boom?", - прокомментировали снимок фанаты, упомянув и новую песню Лободы.

Как сообщал УНИАН, недавно Лобода выпустила провокационный клип с рэпером Pharaoh.

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