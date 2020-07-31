Лолита в латексе и Ксения Собчак: Лобода выпустила провокационный клип с рэпером Pharaoh (видео)

В новом клипе Лободы и Pharaoh снялись Ксения Собчак, комедиантка Екатерина Варнава, певица Лолита и другие.

Сегодня ночью украинская певица Светлана Лобода представила новый клип на песню Boom Boom, снятый совместно с рэпером Pharaoh.

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Новое видео певица анонсировала несколько дней назад и очень заинтриговала поклонников, написав, что их будет ждать большой сюрприз, так что клип фанатам Лободы действительно не терпелось поскорее увидеть.

Однако за несколько часов клип набрал больше дизлайков, чем лайков на YouTube.

"Какая-то имитация Little Big", - прокомментировали клип пользователи.

В новом клипе Лободы и Pharaoh снялись Ксения Собчак, комедиантка Екатерина Варнава, певица Лолита и другие. Креативным продюсером клипа стал популярный комик Александр Гудков.

По сюжету клипа женщины разных форм, возрастов и комплекций в причудливых нарядах и с ярким макияжем исполняют танцы перед судьями, а те выставляют им оценки. Сама певица примерила в видео несколько образов и появилась с прищепками на сосках.

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