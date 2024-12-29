Женщина рассказала об эмоциях 11-летнего мальчика.

Известная украинская шеф-повар, победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская, которая недавно стала мамой дочек-двойняшек, рассказала о реакции сына мужа на новорожденных сестричек.

Ранее женщина рассказывала, что 11-летний мальчик неделю через неделю проводит время с ними. По словам Лизы, ей тяжело удается роль мачехи. У них могли возникать недоразумения с сыном мужа из-за постоянного контроля шеф-повара.

Однако, несмотря на некоторые конфликты, мальчик очень ждал пополнения в их семье. В частности, по словам Глинской, он отреагировал на появление двух новорожденных сестер Полину и Соломию так:

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"Очень ждал и очень радовался, когда девочки родились".

К слову, весной 2022 года Лиза вышла замуж за своего возлюбленного Максима Большакова. 4 ноября этого года они стали родителями двух дочерей-двойняшек. Известно, что несколько лет назад женщина была беременной, но из-за врачебной ошибки родила мертвого младенца.

Напомним, недавно стало известно, что Лиза Глинская переехала в новое жилье после рождения двойняшек и рассказала, где сейчас живет.

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