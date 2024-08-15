Ведущая устроила небольшой праздник для девочки.

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась семейным контентом в сети. В частности, знаменитость показала свою младшую дочь от мужа, танцора Андрея Дикого, которая родилась 5 месяцев назад.

В своем Instagram Ребрик сообщила, что сегодня, 15 августа, маленькой Адель исполнилось 5 месяцев. Следовательно, звездная мама решила организовать небольшой праздник для дочери. Она заказала праздничный торт и устроила фотосессию, чтобы заснять памятные моменты с девочкой.

На камеру Адель позировала в белом платье в черный горошек и с бантиком на голове. Также на кадрах появились старшие дочери ведущей Диана и Полина, но Дикого с ними не было. Сестры вместе задували свечу на торте. Заметно, что младшая дочь сильно подросла за последнее время.

Видео дня

"Пять месяцев! Как быстро ты растешь, крошка! Какая ты умничка! Спасибо, что делаешь нас еще счастливее! Ты - наш антистресс", - мило подписала видео Лилия.

В комментариях подписчики также присоединились к поздравлениям и оставили много теплых слов для девочки и ее мамы:

"Поздравляю, красавицы, счастливой судьбы и мирного неба вам"

"Поздравляем кроху! Такое солнышко!"

"Искренние поздравления! Аделинка - очаровательная девочка, жемчужинка!"

Напомним ранее, Лилия Ребрик поздравила новорожденную дочь с праздником и показала ее фото. Девочка позировала в модных образах.

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