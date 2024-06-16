Дочь Виктора Бронюка решила не продолжать обучение в школе.

Лидер группы "ТИК", известный певец Виктор Бронюк, который ранее рассказал о выпускном дочери, на этот раз поделился, куда будет поступать 15-летняя девочка. Артист признался, что сам посоветовал дочери не продолжать обучение в школе.

Ева завершила 9 класс в школе и сейчас определяется, где будет учиться дальше. Бронюк говорит, что не видит смысла еще два года "просиживать" в школе. Он убежден, что сейчас нужно как можно скорее определяться и осваивать профессию.

"Я не вижу смысла ей просиживать в школе еще два года. В таких неопределенных условиях, в которых мы находимся сейчас, лучше быстрее профориентироваться, я считаю", - отметил исполнитель в комментарии для OBOZ.UA.

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Пока девочка еще не выбрала для себя учебное заведение, однако она знает, чем хотела бы заниматься. Виктор рассказал, что они с дочкой рассматривают два варианта.

Еве нравится индустрия моды, создание одежды, поэтому она, возможно, будет поступать в колледж, связанный с этим направлением. А также звездная дочь рассматривает возможность поступления в учебное заведение с усиленным изучением английского языка.

"Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов. Она очень интересуется индустрией моды. Возможно, пойдет в колледж по конструированию одежды. Или в учебное заведение с усиленным изучением английского языка", - поделился Бронюк.

Напомним, ранее лидер группы "ТИК" резко высказался о предательницах Лорак и Повалий.

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