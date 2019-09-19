Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой (фото)

Новоиспеченные родители пока не раскрывают пол новорожденного.

Гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева стала мамой троих детей. У 41-летней спортсменки и ее возлюбленного, бизнесмена Игоря Дубинского родился общий малыш.

Причем незадолго до родов пара, очевидно, успела оформить брак - по крайней мере, так говорится на Facebook-странице мужа.

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С проходом в мир нового человека Лилию и Игоря поздравляют на странице Подкопаевой, а она благодарит в комментариях.

На Instagram-странице "Сниданка с 1+1" размещена фотография новоиспеченных родителей и их малыша. По фото можно предположить, что у звездной пары родилась девочка. Но пока что официального подтверждения пола новорожденного нет.

Стоит отметить, что ребенок Подкопаевой родился в особенный, "зеркальный" день - 19.09.2019.

Напомним, в Подкопаевой есть приемный сын Вадим и биологическая дочь Каролина. В 2018-м году Лилия обручилась с Игорем Дубинским, бывшим киевлянином, который теперь живет в Соединенных Штатах.