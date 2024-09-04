Девочка учится во Франции.

Известная украинская ведущая Лидия Таран поделилась семейным контентом в сети. Знаменитость показалась с 16-летней дочерью и рассказала о ее обучении за рубежом.

В начале полномасштабного вторжения журналистка выехала из Украины. Вместе с дочерью Василисой они переехали во Францию. Там Лидия сейчас работает корреспондентом.

В своем Instagram она опубликовала новые фото с девочкой. Снимки были сделаны во Франции. Лидия и Василиса позировали на фоне учебного заведения. Таран сообщила, что девочка планирует поступить в этот лицей.

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Несмотря на обучение за рубежом, Василиса продолжает получать образование и в украинской школе. Там дочь ведущей учится дистанционно.

"Не дала даже слезу пустить. Василиса начала украинскую школу онлайн, сегодня (3 сентября - УНИАН) в восемь утра стала в очередь за знаниями во французский лицей. Украинские дети - киборги образования. Держат двойную нагрузку! Верю, что сейчас растет самое крутое, самое умное и самое патриотичное поколение", - убеждена Таран.

К слову, телезвезда была в браке с ведущим Андреем Доманским. В 2007 году у них родилась дочь Василиса, однако уже в 2010 году супруги развелись.

Напомним, ранее Лидия Таран впервые за долгое время приехала в Украину и показала, как изменилась.

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