Музыкант в первые дни вторжения РФ в Украину ушел в тероборону.

Украинский певец Андрей Хлывнюк, который является фронтменом группы "Бумбокс", получил ранения во время обстрела со стороны российских оккупантов.

Об этом сам артист сообщил в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото, на которых ему оказывают первую медицинскую помощь.

На снимках видно, что это, вероятнее всего, осколочное ранение. Задело лицо под правым глазом.

"Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы воюете, идиоты", - написал Андрей Хлывнюк, сообщив о своем ранении.

"К сожалению наша колонна потеряла два пикапа, но я верю, что наши волонтеры с этим справятся", - добавил артист.

Напомним, ранее Хлывнюк с тероборони обратился к оккупантам. Он призвал оккупантов покинуть Украину живыми.

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