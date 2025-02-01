Дмитрий Бабчук также показал новое фото с любимой.

Жених-военный известной украинской ведущей Леси Никитюк - Дмитрий Бабчук - рассказал, чем покорил сердце звезды.

Не секрет, что их роман довольно стремительно развивался. Впервые новость об отношениях Леси с 28-летним избранником появилась осенью прошлого года. А уже в январе 2025 телеведущая показала кольцо на пальце и призналась, что любимый ей сделал предложение. Более того, на днях начали распространяться слухи, что Никитюк беременна первенцем.

Интересно, что пока официально никто из пары не комментировал это известие. Однако Дмитрий решил пообщаться с подписчиками в Instagram и рассказать, чем удалось покорить Лесю.

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"Да забросил ей пару шуток на оценку. Сработало где-то с 30 раза", - ответил в шутку Бабчук и показал новое совместное фото с Никитюк.

Больше подробностей их отношений Дмитрий решил не рассекречивать.

Напомним, недавно Леся Никитюк сообщила, что покидает шоу "Хто зверху?". По ее словам, она не устала от работы на телевидении, а просто все в жизни имеет свойство меняться.

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