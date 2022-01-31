Ведущая удивлена тем, как много людей ей жалуются на отсутствие денег и работы.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк записала откровенное видео в джакузи, засветив свои длинные, гладко выбритые ноги.

Роликом Леся поделилась с подписчиками в Instagram-сторис.

"О, смотрите, я в джакузьке", – отметила она в подписи к видео.

Еще несколько сторис ведущая посвятила своему возмущению некоторыми из своих подписчиков и их сообщениями ей.

"А вы уже написали для себя план на 2022 год? Спрашиваю, потому что очень много людей пишет в директ: "я мало зарабатываю", "возьми меня на работу". И мне странно такое читать, потому что в наше время очень много возможностей, разных новых профессий", – отметила Никитюк на одной из записей.

Читайте также"Странное состояние": экс-жена Дзидзьо рассказала о болезни после возвращения с КубыРанее сообщалось, как Леся Никитюк сообщила грустную новость и расплакалась.

А до этого Никитюк уезжала в Буковель отдыхать и кататься на лыжах. Кроме того, ведущая усиленно готовилась изучать особенности криптовалютного рынка, чтобы инвестировать и зарабатывать большие деньги.

Кроме того, украинская знаменитость навещала своих родителей и показывала на видео маму в танце, а папу с водкой.

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