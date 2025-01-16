Звезда порадовала поклонников архивным фото.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которой недавно сделал предложение бойфренд-военный, показала архивное фото.

Она опубликовала в своем Instagram фотографию, которую сделала 20 лет назад, а именно в 2005 году. Тогда 18 летняя Леся позировала на камеру в фиолетовой кофточке и темных джинсах, сидя на большом дереве. Также заметно, что в тот момент девушка держала возле уха телефон.

"2005 год. Задолго до появления Starlink", - в шутку подписала кадр Леся, намекая, что раньше так ловила связь.

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Реакция подписчиков

Поклонники Никитюк написали, что у них есть похожие фотографии с детства и обратили внимание на ее стильный образ:

"Леся, да вы модница! За эти джинсы с пайетками и кеды убить можно было"

"А это по-нашему, стиль просто огонь!"

"У меня тоже есть такие фото еще с детства, все деревья мои"

"Дорогая Леся Ивановна, вы даже и в такой одежде были очаровательной".

Напомним, ранее Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой. Она продемонстрировала результат своих постоянных тренировок в спортивном зале на фото в черном купальнике.

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