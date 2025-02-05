Валерия Товстолес объяснила, действительно ли знаменитость вскоре станет мамой.

Украинская ведущая, участница "Женского Квартала" Валерия Товстолес высказалась относительно нового статуса своей звездной подруги - ведущей шоу "Хто зверху?", "Є питання" Леси Никитюк. Как известно, ее заподозрили в беременности, а инсайдеры подтвердили эту информацию. Товстолес объяснила, правдивы ли слухи, которые ходят в сети.

В программе на канале "М1" телезвезда поделилась, что, по ее мнению, все догадки о пополнении в семье Леси - это ложь. Она убеждена, что если бы Никитюк действительно была беременна, то сообщила бы об этом поклонникам и друзьям. Также Валерия предположила, что подруга может специально пиариться на этой теме, поэтому никак не комментирует слухи.

"Это моя самая близкая подруга. Это же украинский шоу-бизнес - эти статьи появляются каждый год. Мне кажется, что это все фейк. Леся Никитюк дала какие-то объяснения? Я знаю Лесю, она если молчит, то просто не хочет реагировать на то, чего нет. Если бы было что сказать, то она бы сделала это. Хочу дождаться все же объяснений от Леси Никитюк. Если бы была правда, то я бы поздравила. Может, она специально хайпует", - сказала Тостолес.

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В то же время соведущий звезды "Женского Квартала" Андрей Черновол неоднозначно отреагировал на такой ответ коллеги. Было заметно, что его несколько смутили слова Валерии. Он заподозрил, что ведущая может специально скрывать тайну о беременности знаменитости.

К слову, сейчас Никитюк находится уже несколько месяцев в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком, который уже даже сделал предложение избраннице. Пока что сама пара ничего не говорит о женитьбе и не подтверждала слухов о пополнении в семье.

Напомним, ранее жених Леси Никитюк ответил, чем смог покорить ее сердце. Военный также показал новое романтическое фото с любимой.

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