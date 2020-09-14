Телеведущая показала новое фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на берегу моря.

На снимке звезда предстала в белой рубахе на голое тело и розовых трусиках. Волосы телеведущая распустила. Также она показала лицо без макияжа.

"Красавица", "Фигура - супер", "Вы невероятно красивая", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич