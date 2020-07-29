Леся Никитюк с раздвинутыми ножками восхитила сеть фото с мужчиной

Телеведущая позировала на лодке.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на лодке.

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Девушка предстала в смежном зеленом купальнике. В руках она держит коктейль. На фоне видно море, в котором мужчина пьет пиво.

"Зачем ты испортила человеку фотографию?", "Зачётный дядька на заднем фоне", "Вот это кадр", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк растрогала сеть новым видео.

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