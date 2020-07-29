цей матеріал доступний українською

Леся Никитюк с раздвинутыми ножками восхитила сеть фото с мужчиной

18:48, 29 июля 2020
Звезды
528 0
Леся показала фото / instagram.com/lesia_nikituk

Читайте также"Скрутила дулю": Леся Никитюк озадачила сеть новым фото

Девушка предстала в смежном зеленом купальнике. В руках она держит коктейль. На фоне видно море, в котором мужчина пьет пиво.

"Зачем ты испортила человеку фотографию?", "Зачётный дядька на заднем фоне", "Вот это кадр", - написали фанаты.

Леся показала фото / instagram.com/lesia_nikituk

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк растрогала сеть новым видео.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter