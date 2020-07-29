Леся Никитюк с раздвинутыми ножками восхитила сеть фото с мужчиной
18:48, 29 июля 2020Звезды
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Телеведущая позировала на лодке.
Леся показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на лодке.
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Девушка предстала в смежном зеленом купальнике. В руках она держит коктейль. На фоне видно море, в котором мужчина пьет пиво.
"Зачем ты испортила человеку фотографию?", "Зачётный дядька на заднем фоне", "Вот это кадр", - написали фанаты.
Леся показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк растрогала сеть новым видео.
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