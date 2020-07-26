"Продана в рабство": Леся Никитюк растрогала сеть новым видео
13:57, 26 июля 2020Звезды
420 0
Телеведущая сняла видео в ТикТок.
Леся Никитюк / фото УНИАН
Украинская телеведущая Леся Никитюк сняла видео в ТикТок. Девушка превратилась в Настю Лисовскую - наложницу, которая потом стала женой османского султана Сулеймана Великолепного.
На кадрах Никитюк предстала в белом топе с косточками, который поддерживает грудь. А на голову звезда надела платок со словами: "Я - Настя Лисовская. Девушка из Украины, продана в османское рабство".
@lesialesichka♬ original sound - katya.tregubenko
Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк показала обнаженные длиннющие ноги.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter