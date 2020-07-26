"Продана в рабство": Леся Никитюк растрогала сеть новым видео

Телеведущая сняла видео в ТикТок.

Украинская телеведущая Леся Никитюк сняла видео в ТикТок. Девушка превратилась в Настю Лисовскую - наложницу, которая потом стала женой османского султана Сулеймана Великолепного.

На кадрах Никитюк предстала в белом топе с косточками, который поддерживает грудь. А на голову звезда надела платок со словами: "Я - Настя Лисовская. Девушка из Украины, продана в османское рабство".

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк показала обнаженные длиннющие ноги.

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