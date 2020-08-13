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Леся Никитюк показала стройную фигуру в откровенном "луке"

16:44, 13 августа 2020
Звезды
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Леся показала фото / instagram.com/lesia_nikituk

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Звезда предстала в голубом топе и мини-юбке. Таким образом она подчеркнула свой подтянутый пресс и длинные стройные ноги.

"Какая же классная", "Всегда смотрю с удовольствием на твои фотосессии, оставайся всегда такой простой, веселой и добродушной", "Неотразимая", - написали фанаты.

Леся показала фото / instagram.com/lesia_nikituk

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Автор: Диана Могилевич

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