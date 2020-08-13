Леся Никитюк показала стройную фигуру в откровенном "луке"

Телеведущая опубликовала новое фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала фотографию в Instagram, где позирует в откровенном наряде.

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Звезда предстала в голубом топе и мини-юбке. Таким образом она подчеркнула свой подтянутый пресс и длинные стройные ноги.

"Какая же классная", "Всегда смотрю с удовольствием на твои фотосессии, оставайся всегда такой простой, веселой и добродушной", "Неотразимая", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич