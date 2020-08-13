Леся Никитюк показала стройную фигуру в откровенном "луке"
16:44, 13 августа 2020Звезды
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Телеведущая опубликовала новое фото.
Леся показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала фотографию в Instagram, где позирует в откровенном наряде.
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Звезда предстала в голубом топе и мини-юбке. Таким образом она подчеркнула свой подтянутый пресс и длинные стройные ноги.
"Какая же классная", "Всегда смотрю с удовольствием на твои фотосессии, оставайся всегда такой простой, веселой и добродушной", "Неотразимая", - написали фанаты.
Леся показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
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