Артистка сейчас находится за границей.

Известная украинская ведущая и с недавних пор актриса Леся Никитюк неожиданно показалась с украинским бизнесменом и мужем знаменитой певицы Оли Поляковой - Вадимом Буряковским. Исполнительница прокомментировала встречу избранника и телезвезды.

На своей странице в Instagram Полякова опубликовала кадр с мужем-предпринимателем и ведущей, на котором они показались в объятиях среди поля. Знаменитость не стала раскрывать, когда именно сделано фото и решила не рассказывать, при каких обстоятельствах встретились Вадим и Леся.

Однако Полякова решила прокомментировать их снимок. Сейчас артистка находится за границей, во Франции. Поэтому она решила пошутить, что, мол, когда она уехала из Украины, то ведущая решила забрать еще и ее мужа.

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"А ты, короче, всех мужиков решила собрать? Пока жена по Франции шлепает", - с юмором подписала фотографию исполнительница.

К слову, этой подписью Ольга намекнула на новый пост Никитюк в Instagram. Телезвезда сделала подборку романтических снимков с известными украинскими актерами, с которыми она снималась в фильме "Песики". На кадрах видно Тараса Цымбалюка, Артура Логая, Дмитрия Сову и других. С ними она повторила селфи, которое ранее делала со своим избранником - военным Дмитрием Бабчуком.

Отметим, что о романе с военным Никитюк намекала в течение последнего месяца. Она несколько раз публиковала загадочные фото с любимым, не показывая его лица. Наконец Леся подтвердила, что ее сердце занято и она закрутила роман с Бабчуком. Пока что ведущая не делилась подробностями их отношений.

Напомним, ранее Леся Никитюк ответила, когда выйдет замуж за своего возлюбленного. Знаменитость заинтриговала поклонников и намекнула, что это произойдет уже скоро.

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