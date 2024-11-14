Леся Никитюк ответила, когда выйдет замуж за своего возлюбленного

Знаменитость заинтриговала поклонников.

Украинская телеведущая Леся Никитюк в своем шоу "Є питання" пообщалась с одной из участниц, ведущей Машей Ефросининой, и ответила на интересующий ее и поклонников вопрос.

Так, Ефросинина ответила на все вопросы в игре раньше времени, поэтому у нее появилась возможность задать Лесе какой-то вопрос.

"Когда ты выйдешь замуж?" - поинтересовалась Мария.

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Никитюк решила же ответить на поставленный вопрос, однако очень лаконично.

"Скоро", - сказала знаменитость.

Личная жизнь Леси Никитюк

Недавно стало известно о том, что Леся Никитюк закрутила роман с военным. Она периодически делится с поклонниками совместными с возлюбленным фотографиями.

Ее коллега Богдан Шелудяк рассказал, как эти отношения изменили Никитюк.

"Я рад за нее, за то, что она нашла свою любовь. Я вижу, что у нее загорелись очень сильно глаза. Есть цветок, который поливают, а есть цветок, который именно удобряют! Она расцвела очень классно. За ней очень приятно наблюдать", - поделился Буше.

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