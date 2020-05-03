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Акцент на декольте: Леся Никитюк сверкнула грудью в откровенном наряде (фото)

12:14, 03 мая 2020
Звезды
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Леся Никитюк показалась в пикантном наряде / фото: instagram/lesia_nikituk

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

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На фото леди Ле позирует в коротком топе голубого цвета, завязанном на узел. При этом топ с глубоким декольте, что позволило телеведущей продемонстрировать свою грудь. Дополнила свой образ Никитюк черными рваными джинсами с высокой посадкой.

Волосы звезда уложила ровно, а на лицо нанесла макияж в естественных оттенках.

фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк показала "карантинное" фото. Телеведущая, в частности, улеглась на кровати в коротких джинсовых шортах и кроссовках, широко расставив ноги.

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Теги: #Леся Никитюк