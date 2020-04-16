"А лучше в трусах": Леся Никитюк предложила новый челлендж, показав фото в постели

Телеведущая показала, как проводит время на карантине.

Известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и Решка" украинская ведущая Леся Никитюк показала очередное "карантинное" фото.

Снимок она разместила в своем Instagram.

На нем Никитюк лежит в постели в коротких джинсовых шортах и кроссовках, широко раздвинув ноги.

"Как вам такой челлендж?", - поинтересовалась она, призвав при этом оставаться дома.

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Поклонники телеведущей фото оценили, отметив ее фигуру. "Супер", "Отличный", "А можно рядом полежать", "Какой красивый жоп", "А лучше в трусах", - идет речь в комментариях под публикацией.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк поразила сеть карантинным образом.