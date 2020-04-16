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"А лучше в трусах": Леся Никитюк предложила новый челлендж, показав фото в постели

04:29, 16 апреля 2020
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Никитюк показала фото в постели / instagram.com/lesia_nikituk

Снимок она разместила в своем Instagram.

На нем Никитюк лежит в постели в коротких джинсовых шортах и кроссовках, широко раздвинув ноги.

"Как вам такой челлендж?", - поинтересовалась она, призвав при этом оставаться дома.

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Поклонники телеведущей фото оценили, отметив ее фигуру. "Супер", "Отличный", "А можно рядом полежать", "Какой красивый жоп", "А лучше в трусах", - идет речь в комментариях под публикацией.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк поразила сеть карантинным образом.

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Теги: #карантин#Леся Никитюк