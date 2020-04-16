"А лучше в трусах": Леся Никитюк предложила новый челлендж, показав фото в постели
04:29, 16 апреля 2020Звезды
354 0Лайт
Телеведущая показала, как проводит время на карантине.
Никитюк показала фото в постели / instagram.com/lesia_nikituk
Известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и Решка" украинская ведущая Леся Никитюк показала очередное "карантинное" фото.
Снимок она разместила в своем Instagram.
На нем Никитюк лежит в постели в коротких джинсовых шортах и кроссовках, широко раздвинув ноги.
"Как вам такой челлендж?", - поинтересовалась она, призвав при этом оставаться дома.
Читайте такжеЛеся Никитюк в розовой маске засветила грудь и озадачила вопросом (фото)
Поклонники телеведущей фото оценили, отметив ее фигуру. "Супер", "Отличный", "А можно рядом полежать", "Какой красивый жоп", "А лучше в трусах", - идет речь в комментариях под публикацией.
Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк поразила сеть карантинным образом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter