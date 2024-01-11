Телеведущая восхитила поклонников.

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новой фотосессией. В кадре она предстала в соблазнительном образе. Знаменитость позировала в черном мини-платье и кожаной курточке в тон.

Интересно то, что на снимке Никитюк сидит на стульчике и эротично задирает свою стройную и длинную ножку. В этот момент она томно смотрит в камеру.

"Надеюсь, на этом фото я не вышла за рамки", - подписала фото Леся.

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Как отреагировали пользователи сети

"Блин, придется додумывать"

"Ох и Леся, крутая"

"Это поджег"

"Красивая нога, красивая Леся"

"Хочу ноги, как у Леси Никитюк. Хотя бы одну"

"Бесконечные ноги"

"Одна нога здесь, вторая - там. Старый фразеологизм приобрел другого значения"

Напомним, ранее Леся Никитюк предстала в кардинально новом образе. Ведущая позировала перед камерой в топе и белом кардигане. В таком образе ведущая напомнила героиню популярного турецкого сериала "Великолепный век. Роксолана".

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