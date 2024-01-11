Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новой фотосессией. В кадре она предстала в соблазнительном образе. Знаменитость позировала в черном мини-платье и кожаной курточке в тон.
Интересно то, что на снимке Никитюк сидит на стульчике и эротично задирает свою стройную и длинную ножку. В этот момент она томно смотрит в камеру.
"Надеюсь, на этом фото я не вышла за рамки", - подписала фото Леся.
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Как отреагировали пользователи сети
- "Блин, придется додумывать"
- "Ох и Леся, крутая"
- "Это поджег"
- "Красивая нога, красивая Леся"
- "Хочу ноги, как у Леси Никитюк. Хотя бы одну"
- "Бесконечные ноги"
- "Одна нога здесь, вторая - там. Старый фразеологизм приобрел другого значения"
Напомним, ранее Леся Никитюк предстала в кардинально новом образе. Ведущая позировала перед камерой в топе и белом кардигане. В таком образе ведущая напомнила героиню популярного турецкого сериала "Великолепный век. Роксолана".