Ведущая позировала перед камерой в топе и белом кардигане.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк стала похожа на Роксолану. Артистка перевоплотилась в новый образ, для которого кардинально изменила цвет волос.

"Роксолеся. Современный век. Скоро", - пошутила Никитюк в подписи к видео, опубликованному в Instagram.

На ролике Леся позирует перед камерой в топе, белом кардигане и, судя по всему, в рыжем парике. В таком образе ведущая напомнила героиню популярного турецкого сериала "Великолепный век. Роксолана".

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"Не ту актрису они в кино брали", "С такой Роксолесей можно идти в поход на захватчиков! Чтобы они там все сгорели", "Лесь, Вы тот гарем перетоптали бы своими шикарными ногами, по дороге к султану", "Даже не читая описание сразу пробежало мнение: 100% Роксо… Леся", - отреагировали поклонники.

В семье Леси Никитюк случилось горе - что сообщалось

Как писал ранее УНИАН, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками печальной новость - умерла ее бабушка Мария. Женщины не стало 7 ноября.

Никитюк рассказывала, что все родные и близкие приехали в ее родной город, чтобы попрощаться с бабушкой.

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