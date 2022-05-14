На Евровидении есть достаточно много запретов, отметил директор украинской группы.

На международном песенном конкурсе Евровидение 2022 представителю Украины - группе Kalush Orchestra, запретили показывать номер, который имел четкий месседж о войне в нашей стране.

Номер украинской группы назвали политизированным, рассказал его директор Николай Кучерявый в эфире национального телемарафона, пишет ТСН.uа.

По его словам, на европейском конкурсе есть достаточно много запретов.

"...Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили, ссылаясь на политизацию нашего номера...", - отметил директор группы.

Кучерявый также объяснили, что на Евровидении аргументировали запрет тем, что это, в первую очередь, песенный конкурс, а не, в частности, "Большая семерка" (международный клуб правительств семи высокоразвитых государств мира - Великобритания, США, Германия, Канада, Япония, Франция и Италия).

"...Но мы понимаем свою миссию и на каждом интервью каждому человеку мы говорим о том, что в Украине война...", - сказал он.

Напомним, группа Kalush Orchestra попал в большой финал Евровидения 2022 с песней Stefania. Мероприятие состоится в итальянском городе Турин 14 мая. Украинская группа выступит на Евровидении 2022 под номером 12.

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