Она сказала, что есть зомбированные люди, но большинство просто притворяется.

Украинская ведущая Наталья Мосейчук в новом выпуске программы "Мосейчук+", который выйдет 15 сентября на канале "1+1 Украина", пообщалась с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

С началом полномасштабного вторжения Лайма активно поддерживает Украину и не имеет никаких оправданий этой кровопролитной войны. В разговоре с Мосейчук она рассказала о чем больше всего сожалеет и назвала главную проблему россиян.

"Россияне, по моему мнению, не смогли стать современными. Мы знаем все, что происходит во всем мире. Мы идем в ногу со временем, а Россия - нет. Она не то что остановилась, их отбросило на 100 лет назад. Они снова арестовывают ученых, цвет нации. Опять делают то же, что и Сталин", - сказала Вайкуле.

Также латвийская певица высказалась о зомбировании россиян. Она уверена, что преступная власть "крутит" народом как хочет.

"Народ можно поворачивать направо и налево. Они позволяют себя зомбировать. Гипнотизер - главное зло, но люди, как бараны. Один бросился со скалы, другие идут", - добавила Вайкуле.

Кроме того, певица призналась, как относится к российским артистам, которые поддерживают путинский режим.

"Есть, наверное, некоторые, которые сошли с ума. Но я думаю, что основная масса притворяется. Им просто важны деньги", - говорит артистка.

Напомним, недавно Лайма Вайкуле организовала музыкальный фестиваль в Юрмале, на котором выступали украинские артисты. Более того, она отреклась от России. Она заявила, что больше никогда не поедет на территорию страны-агрессора.

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