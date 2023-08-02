Певица заявила, что больше никогда не поедет на территорию страны-агрессора.

Известная певица Лайма Вайкуле, которая осуждает войну и поддерживает Украину, навсегда отреклась от России. Она отметила, что люди, которые верят Путину, превратились в "зомби". А тех, кто не интересуется политикой, певица назвала "идиотами".

"Мне один человек сказал, когда я ему говорила: "Ой, я ребенок советского времени, я в политике ничего не понимаю, никогда не участвовала нигде". Он сказал: "Знаешь, откуда пошло слово "идиот"? Из Греции. Там называли так людей, которые не интересовались политикой". Поэтому я говорю - я была полным идиотом. Знайте, что все, кто не интересуются политикой, они идиоты", - отметила Вайкуле в интервью "Настоящему времени".

Также певица высказалась о своем отношении к россиянам. По словам Вайкуле, с теми, кто до сих пор слушает кремлевскую пропаганду и верит Путину, не о чем даже говорить.

"Они же как зомби! Смотрят на Путина и слушают, что он говорит, что если бы они не напали, то напала бы Украина. Как такую глупость можно слушать и верить этой глупости?" - возмутилась артистка.

Помимо этого, Вайкуле четко заявила, что никогда не поедет в РФ. Для себя она уже решила, что не хочет появляться на территории страны-агрессора, пока там все не изменится.

"Сегодня хочу сказать, что никогда. Как говорится: "никогда не говори никогда". Должно сильно все измениться, должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Вот в это хочется верить. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда", - резюмировала певица.

Что Лайма Вайкуле говорит о войне

Певица осуждает путинский режим и выступает против войны в Украине. Недавно Вайкуле взбесила россиян всего тремя словами, сказав, что поддерживает нашу страну.

А несколько дней назад в Юрмале "отгремел" фестиваль, который устроила певица. Она пригласила некоторых украинских артистов и заявила, что в этом году мероприятие посвящается нашей стране. На фестивале появилась и Алла Пугачева. Она, к слову, "отрывалась" под песни Верки Сердючки.

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