Певица отметила, что планирует сразу после завершения войны отправиться в тур по Украине.

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая поддержала Украину в войне с РФ, заговорила о желании выступить с русскоязычным репертуаром в Украине. Звезда убеждена, что украинцы радушно встретят ее и ей снова удастся собрать большие залы, как до 24 февраля 2022 года.

Как известно, еще с 2014 года исполнительница избегала выступлений в стране-агрессоре, а после аннексии Крыма вообще отказалась гастролировать по Крыму. Правда, и в Украину артистка также больше не приезжает. Однако она планирует вернуться к концертам в нашем государстве после завершения войны.

В интервью для "Радио Свобода" знаменитость сказала, что, по ее мнению, "язык не принадлежит конкретной стране", говоря о русском. Вайкуле считает, что именно этот язык может помочь объясниться с государствами-членами бывшего СССР.

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"Я бы хотела, чтобы эта война закончилась. Мне бы хотелось сразу поехать в Украину, я им очень сильно сочувствую. Я последние годы все время ездила турами в Украину. Объехала все города, и было так здорово, такой хороший прием. Мы ездили автобусами и по дороге останавливались в маленьких кафешках. Везде нас хорошо принимали и говорили, кстати, на русском языке. Я теперь боюсь, что все там теперь разрушено", - сказала Лайма.

Журналист спросил у артистки, верит ли она, что сможет выступить с русскоязычной программой в Украине, где продолжается процесс украинизации и многие граждане негативно относятся к русскому. В ответ на это звезда отметила, что ее ждут в Украине и люди тепло ее встретят даже с русскими песнями.

"Вы понимаете, так сложилась наша судьба, что мы родились в Советском Союзе. И Узбекистан, и Кыргызстан, и Азербайджан, и Балтия вся, и Грузия - мы все знали русский язык, нас заставляли. (А теперь - УНИАН) у нас есть возможность общения. Как говорят, Бог нас наказал, когда лишил одного языка. Получается так, что сейчас нам нужен этот язык для общения. Ничего личного", - считает Вайкуле.

Напомним, ранее у Лаймы Вайкуле отобрали бизнес в РФ. Ее компаньон выиграл суд и стал единственным владельцем компании, которая занималась салонами красоты, продавала косметику, мебель и аксессуары

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