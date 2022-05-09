Ограничение будет действовать бессрочно.

Латвия объявила Филиппа Киркорова персоной нон грата. Вместе с Киркоровым ограничение на въезд страна выдала Владимиру Винокуру, Евгению Петросяну и Ирине Винер-Усмановой. Об этом сообщил 9 мая министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

"На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова Ф., Винокура В., Петросяна Е. и Винер-Усмановой И. в список лиц, нежелательных в Латвийской Республике, установив бессрочный запрет на въезд в Латвию", - написал министр в своем Twitter.

Отметим, ранее такое же решение касательно Киркорова приняла Эстония, однако там запрет въезда выдан на 5 лет. Связан запрет с тем, что артист поддержал Россию в жестокой войне против Украины.

Напомним, Киркорова вызовут на допрос в Генпрокуратуру после скандального танца на кресте.

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