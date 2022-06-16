Певица засветила морщины на шее и в зоне декольте.

66-летняя российская певица Лариса Долина вышла на связь с подписчиками в социальной сети в Instagram.

В сториз она появилась в майке и белом жакете, который решила не застегивать на пуговицы. Приподняв голову, она засветила морщины на шее и в зоне декольте, на которые обратили внимание пользователи сети.

Стоит отметить, что во время съемки Долина использовала инста-фильтры, которые слегка разгладили ее лицо, но другие участки тела - нет.

К слову, ранее одесситка Лариса Долина назвала украинцев нелюдями и заявила, что Донбасс - это Россия. Впрочем, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину она поддерживает преступный режим Кремля и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Лариса Долина призналась в любви к России и заговорила об Одессе.

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