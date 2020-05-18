Умер американский блюзовый музыкант, который был хедлайнером Leopolis Jazz Fest

Причину смерти музыканта не сообщают.

В возрасте 55 лет в Далласе скоропостижно умер блюзмен Лаки Питерсон. Он был хедлайнером Leopolis Jazz Fest летом 2014 года.

В воскресенье, 17 мая, умер блюзовый музыкант и гитарист Лаки Питерсон. Украинским поклонникам джаза он знаком по выступлению на главной сцене джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest в 2014 году, пишет НВ.

Как сказано в официальном заявлении в соцсетях музыканта, Питерсон был дома, когда ему стало плохо. Его доставили в больницу в критическом состоянии и не смогли спасти. Причину смерти музыканта не сообщают.

Читайте такжеУмерла американская звезда соула, обладательница "Грэмми" Бетти Райт

Лаки Питерсон, настоящее имя Джудж Питерсон, родился в семье известного блюзового гитариста Джеймса Питерсона в штате Нью-Йорк и пошел по стопам отца, а на сцену впервые вышел и выпустил свой дебютный альбом в пять лет. До того, как построить сольную карьеру, он выступал и записывал альбомы с такими легендами как Этта Джеймс, Бобби Блэнд, Литтл Милтон, Отис Раш, Кенни Нил и др. Всего за свою карьеру он издал более 30 альбомов.

"В Далласе умер Лаки Питерсон… Знал его с 1995 года. Лаки был создан из Музыки. Большой и тихий в жизни, настоящая взрывчатка на сцене. Вокалист, гитарист, пианист, органист. Добрый человек с печальными глазами. Лаки очень нравилась наша фестивальная команда. А его концерт во Львове на Leopolis Jazz Fest будут помнить еще долго. Ему было 55…", - сообщил о смерти музыканта арт-директор фестиваля Leopolis Jazz Fest Алексей Коган.

Ранее УНИАН сообщал, что международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, который ежегодно проходит во Львове, переносится из-за коронавируса на 2021 год.