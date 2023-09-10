Девушка поманила поклонников соблазнительными кадрами.

Украинская блогерша Даша Квиткова порадовала поклонников кадрами с новой фотосессии. Девушка предстала в очень соблазнительном образе, который вызвал бурю эмоций у ее подписчиков.

Так, Квиткова позировала без верхней одежды, в том числе и без бюстгальтера. На голову она надела украшение в виде шапочки с металлическими многоугольниками.

Обнаженный грудь знаменитость прикрыла руками, однако поклонников это не помешало рассмотреть точеную фигуру и формы Даши.

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"Ты никогда не лишняя. Всегда ты уместна. Пожалуйста, услышь меня", - подписала кадры Квиткова.

Как отреагировали пользователи сети

"Шикарная"

"Что-то на космическом и о тебе"

"Красивые слова и вы"

"Я потеряла дар речи от твоей красоты"

"Очень круто, образ невероятный"

Чем известна Даша Квиткова

Даша Квиткова стала популярной после победы на шоу "Холостяк", главным героем которого был Никита Добрынин. После финала они продолжили строить отношения. Вскоре пара поженилась и у них родился сын Лев. Однако почти год назад стало известно об их разводе.

С тех пор ходят слухи, что Квиткова ушла от Добрынина ради другого мужчины. Более того, ей приписывают роман с Михаилом Заливако, который также был главным героем "Холостяка".

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