Блогер провел последний день в статусе "холостяка" довольно оригинально.

Блогер и ресторатор Миша Кацурин рассказал, что для него устроили мальчишник перед свадьбой с певицей Надей Дорофеевой. Как оказалось, праздник проходил без алкоголя и стриптиза.

Вместо этого друзья Кацурина подготовили для него оригинальный сюрприз. Компания отправилась в Черниговскую область. Там Кацурин и его друзья демонтировали дом, который разрушили оккупанты.

Они смогли с пользой провести время, ведь на месте этого дома скоро появится новый. Сам блогер даже сидел за рулем экскаватора.

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"Вместо классической для такого повода вечеринки, ребята арендовали экскаватор, трактор с прицепом и отвезли меня на Черниговщину демонтировать разрушенный оккупантами дом, чтобы на его месте был построен новый. Вместо алкоголя был Шу Пуэр. Вместо наркотиков - плов,. Вместо танцев - демонтаж с кувалдами. Вместо стриптиза - управление экскаватором (кайфа, кстати, значительно больше)", - рассказал Кацурин.

На фото можно увидеть, что среди друзей, устроивших для мужа Дорофеевой оригинальный мальчишник, был известный тревел-блогер Антон Птушкин.

Напомним, ранее Дорофеева рассказала, станет ли она менять фамилию. После свадьбы с избранником певица могла стать Кацуриной. Кроме этого, певица впервые поделилась историей о том, как ей сделал предложение ее возлюбленный.

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