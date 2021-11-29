Роксоляна Маланчук едва не осталась голой во время выступления.

Партнерша на "Танцах со звездами" актера Константина Войтенко - Роксоляна Маланчук - в финале шоу вспомнила, как во время выступления у нее треснуло черное латексное платье, а больше одежды на ней не было.

"Мы в шестом эфире танцевали наше танго, и Рокса была одета в латексный костюм. Когда мы вышли на паркет, Рокса понимает, что есть надрыв на этом латексе. А на Роксе не было одежды", - рассказал Константин.

Читайте такжеМамы-одиночки: 5 украинских звезд, которые воспитывают детей без мужейКроме того, в курьезную ситуацию попала и Александра Зарицкая. Во время прогона танца она осталась без платья. Ее партнер Юрий Мешков случайно наступил на платье и оно слетело. В итоге певица осталась в нижнем белье.

Напомним, в финале шоу победили Артур Логай и Анна Карелина. Все, что вам нужно знать о победителях УНИАН рассказал здесь.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич