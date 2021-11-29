28 ноября отгремел финал шоу "Танцы со звездами" на 1+1. Победителем проекта стала пара Артура Логая и Анны Карелиной.
Читайте также"Танцы со звездами": как прошел финал, кто победил в шоу (фото, видео)УНИАН рассказывает, что известно о победителях "Танцев со звездами" и вспоминает самые яркие моменты их выступления в финале.
Артур Логай: что известно об актере, биография
- Логай родился 12 сентября 1993 года в Мелитополе Запорожской области. Два года учился в Запорожском национальном техническом университете, где изучал международный туризм. Потом переехал в Киев.
- Актер до начала кинокарьеры, в 2014 году, участвовал в проекте "Х-фактор" в команде грузинской певицы Нино Катамадзе.
- После шоу активно занялся написанием собственных песен, в которых максимально пытался сделать качественную музыку, немного похожую на Келвина Гарриса, Джеймса Артура или Джонна Ньюмана.
- В 2017 году окончил двухлетнюю киношколу Ukrainian Film school на базе киностудии Film.ua.
- Дебютировал в кино в 2018 году ролью колдуна в мистическом телесериале "Колдуньи".
- В 2021 году принял участие в шоу "Танцы со звездами", в котором победил вместе с партнершей Анной Карелиной.
- Состоит в браке с Евгенией Павленко, пара воспитывает одного ребенка.
- Логай известен по ролям в сериалах "Киев днем и ночью", "Колдуньи", "Великие Вуйки", "Моя любимая Страшко".
Анна Карелина: что известно о смелой партнерше Артура Логая на "Танцах"
- О партнерше Артура Логая на "Танцах со звездами" Анне Карелиной известно не так уж много. Девушка родилась в поселке Турийск на Волыни.
- До проекта Аня преподавала хореографию в Киевском национальном университете культуры и искусств.
- Карелина в браке с июля 2020 года. Ее возлюбленного зовут Александр.