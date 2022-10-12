Ксения Качалина после развода с Михаилом Ефремовым стала отшельницей.

Многие помнят российскую актрису Ксению Качалину по роли в фильме "Тьма". Именно эта картина принесла ей международный успех, но то, что стало со звездой сейчас невообразимо. Она изменилась до неузнаваемости, и повлиял на это ее бывший супруг Михаил Ефремов, который сейчас находится за решеткой после смертельного ДТП.

Об этом сообщает "Киноафиша".

В 90-х годах Качалина была популярной актрисой. За роль в фильме "Над темной водой" она получила приз на кинофестивале в Италии в номинации "Лучшая женская роль". Казалось бы, ее ждет невероятный успех, но у судьбы на нее были другие планы.

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На первом плане у Качалиной была личная жизнь, которая и погубила ее карьеру. Почти четыре года актриса прожила в гражданском браке с Иваном Охлобыстиным, который сейчас "топит" за войну в Украине и даже собирается ехать на фронт воевать на стороне оккупантов. При этом одиозный актер так и не сделал Ксении предложение, а затем и вовсе бросил ее ради другой женщины.

Огорченная Качалина тогда вышла замуж за Алексея Паперного, но настоящего женского счастья в браке с ним она так и не обрела. Поэтому вскоре они развелись. Сразу после развода она закрутила роман с Михаилом Ефремовым, который сейчас отбывает наказание в тюрьме за смертельное ДТП.

Известно, что в 2000 году у них родилась дочь, но даже рождение ребенка не помогло спасти их отношения. С Ефремовым Качалина тоже рассталась, да еще и осталась она в непригодном виде из-за алкоголизма, который передался ей от скандального актера.

С тех пор ее жизнь кардинально изменилась. Если ранее она была востребованной актрисой и очень привлекательной женщиной, то сейчас ее практически невозможно узнать. Мало того, что Качалина на фото совсем не выглядит на свои 51 год, так она еще и живет в полной нищете.

Напомним, что стало с Рикардо из "Дикой Розы".

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