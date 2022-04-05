Михаил Ефремов обратился в Верховный суд.

Скандальный российский актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП, попросил сократить ему срок заключения за поддержку войны в Украине.

Об этом адвокат Ефремова Петр Хархорин рассказал изданию Mk.ru.

По словам адвоката, Ефремов уже отбыл в тюрьме практически 22 месяца. За все это время на него не было никаких жалоб. Кроме того, он обратился в Верховный суд с просьбой сократить Ефремову срок отбывания в колонии, так как у актера плохое здоровье и трое детей.

Впрочем, Ефремов уже неоднократно просил суд "скостить" ему срок, но каждый раз получал отказ. В этот раз, для большей убедительности, он решил высказаться в поддержку путинского режима и поддержал войну в Украине.

"Я по жизни против любых конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода и потому положительно отношусь к тому, что происходит сейчас", – заявил Ефремов.

Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Сообщалось, что тяжелую травму получил мужчина, в автомобиль которого врезался Ефремов. Суд приговорил актера к 7,5 годам тюремного заключения.

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