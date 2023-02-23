Также шеф-повар рассказал, с какими блюдами он ассоциирует Залужного и Буданова.

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, с какими блюдами он ассоциирует известных людей, таких как президент Украины Владимир Зеленский или пятый президент Петр Порошенко. Кулинар сравнил их украинскими блюдами.

"Зеленский у меня ассоциируется, точно должен ассоциироваться с борщом", - рассказал в интервью на YouTube-канале "Ґрунт".

На ответ ведущего, с каким именно борщом Клопотенко ассоциирует Зеленского, он добавил, что с зеленым. А вот Порошенко повар сравнил с традиционным украинским блюдом из муки, которое готовят в большом количестве масла.

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"Порошенко? Я не знаю, он такой, как пундык. Знаешь пундыки? Полтавские пундыки - хорошее такое тесто. Ты его во фритюре жаришь, вкусное такое, прикольное. Однако это пундык, он не очень полезно, немного вредно даже, но пундычок", - пошутил Клопотенко.

А вот Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный у кулинара ассоциируется с необычным блюдом. Его он придумал, когда общался с фанатами в Twitter. Говоря об этом, у него проснулась фантазия.

"Залужный это такое блюдо - "р*сня под Изюмом". Когда-то просили придумать блюдо, я его придумал. Я думаю, он ассоциируется именно с таким. Или еще есть такое мексиканское - "чили кон канре". Когда мясо, перец чили и томаты. Все такое красное, острое-острое. Если брать украинское то он пампушка с чесноком. Берешь много чеснока, делаешь намазку, намазываешь пампушку, и вот так кусаешь", - поделился мыслями повар.

Также Клопотенко рассказал, каким блюдом для него кажется начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Его он ассоциирует с кари.

"Он для меня - индийское кари. Будто ты никогда не ел такое, что-то странное, подозрительное. Но ты когда его ешь, то оно этакое вкусное, остренькое, такое ух. Но потом, когда оно переваривается, тебе очень тяжело в туалете, потому что оно все остренькое. Горячее на входе, горячее на выходе. Буданов для меня такой человек: таинственный-таинственный, очень сильная личность", - рассказал шеф-повар.

Напомним, ранее Клопотенко рассказал, какая Елена Зеленская в реальной жизни.

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