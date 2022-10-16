Бабкина с 2014 года поддерживает кровавый режим Кремля.

Пропутинская певица Надежда Бабкина поддерживает кровавый режим Кремля и войну в Украине. Она неоднократно приезжала на оккупированные территории, в том числе и в Мариуполь, где выступала на могилах тысячи украинцев.

Об этом говорится в эфире телеканала FreeДом.

Журналисты рассказали, что Бабкина - поклонница диктатора Путина, и она вместе с ним наслаждается массовыми убийствами украинцев.

"Он (Путин, - УНИАН) правильно все делает. Даже, создавая какое-то сверхопасное оружие, - это тоже есть некий тормоз для того, чтобы все понимали, что мы не можем все время на полусогнутых ногах ходить, мы не можем на карачках ползать", - сказала Бабкина.

А сейчас Бабкина и вовсе зарабатывает кровавые рубли на выступлених на оккупированных территориях. Она была и на Донбассе, и в Крыму, и даже в многострадальном Мариуполе, где выступала на могилах тысячи украинцев, убитых российскими бомбами.

При этом она уверяет, что "вторая армия мира" не воюет с мирным населением: "Знаете, почему все так медленно идет? Потому что мы за сбережение человеческих жизней". Более того, она говорит, что российских захватчиков в Украине встречают с цветами. При этом никаких доказательств ее слов нет.

Также Бабкина неоднократно говорила, что Крым принадлежит России. Она посягает на территориальную целостность Украины еще с 2014 года, за что стала персоной нон-грата в нашем государстве.

Напомним, ранее Андрей Бедняков прокомментировал приезд путинистки Надежды Бабкиной в его родной Мариуполь.

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