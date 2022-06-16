Подтверждаются слухи о том, что у артиста проблемы со здоровьем.

Сейчас многих поклонников творчества Олега Винника волнует вопрос, куда же он пропал. Поэтому журналисты спросили его коллегу по цеху Олю Полякову, неизвестно ли ей, где сейчас находится артист.

Во время интервью в программе ЖВЛ Полякова ответила, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

"То, что я слышала: у него серьезные проблемы какие-то по здоровью были. Я пообщалась с Олегом в начале войны и знаю, что ему тоже очень болело то, что происходит в Украине. Я это точно знаю", - сказала "королева ночи".

Артистка добавила, что не уверена, что стоит говорить больше, единственное - у Винника действительно проблемы со здоровьем.

"Поэтому пусть сам он эту информацию обнародует. А то сейчас начнутся опять какие-нибудь заявления от меня... Давайте дадим ему возможность самому рассказать, что у него там происходит", - сказала Полякова.

Ранее солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин предположил, что Олег Винник сейчас может находиться в Германии где он, кстати, начинал свою карьеру как оперный певец.

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