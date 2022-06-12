Куда мог исчезнуть Олег Винник?

С начала полномасштабной войны об украинском артисте Олеге Виннике ничего не слышно. Поклонники неоднократно задавали ему вопрос о его месте нахождения, но он предпочитает отмалчиваться.

Почти за 4 месяца войны Винник лишь несколько раз публиковал посты в Instagram, но так и не общался с поклонниками в сториз.

Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин предположил, что Олег Винник сейчас может находиться в Германии, где он, к слову, и начинал свою карьеру как оперный певец.

"Не знаю, где он. Мы сегодня, кстати, упоминали о нем, когда ехали. Кажется, где-то увидели афишу. Ребята спрашивали, где же Олег Винник. Возможно, в Германии проводит какие-то концерты. Не знаю", - сказал Харчишин в интервью "24 каналу".

Напомним, ранее таролог объяснила, куда и почему пропал Олег Винникю

Вас также могут заинтересовать новости: