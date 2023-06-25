Девочка прославилась в юном возрасте, покорив своим вокалом не только родную страну, но и всю Европу.

11 лет назад одесситка Анастасия Петрик одержала победу на Детском Евровидении. Тогда конкурс проходил в Амстердаме. Девочка покорила публику своим голосом, исполнив композицию под названием "Небо".

Сегодня о Петрик мало что известно, поскольку она уже не так активно появляется в медиапространстве и не выпускает новых песен. Рассказываем, куда она исчезла и чем занимается.

Путь Анастасии Петрик к славе

Родилась Настя в селе Нерубайское, Одесской области, в 2002 году. Она обладала сильным вокалом с самого детства, поэтому родители активно развивали таланты наследницы.

Девочка принимала участие в локальных конкурсах, а также приходила на шоу "Україна має талант-2", где произвела впечатление на Игоря Кондратюка, Влада Яму и Славу Фролову.

В 2010 году Анастасия Петрик заняла первое место в конкурсе "Детская Новая волна" в младшей возрастной категории. В следующем году она снова выступила на сцене конкурса в качестве почетного гостя. В 2012 году Анастасия Петрик победила на "Детском Евровидении" в Амстердаме.

После победы на "Детском Евровидении" Анастасия Петрик продолжала выступать как сольно, так и вместе со своей старшей сестрой Викторией. Например, в 2014 году они выступили на сцене "Новой волны" в Юрмале.

После 2014 года Анастасия Петрик часто появлялась на российском телевидении и выступала в дуэтах с российскими с Юлией Савичевой, путинистом Филиппом Киркоровым и другими. В 2017 году она также была гостем в программе Андрея Малахова.

В 2017 году был выпущен клип Анастасии Петрик на песню "Doors Closed". После этого у певицы не было релизов.

Где сейчас Настя Петрик

В 2023 году Анастасии Петрик исполнился 21 год. До начала полномасштабной войны она проживала в Одессе, но после вторжения Российской Федерации в Украину, она переехала в Филадельфию, штат Пенсильвания, США. Вместе с ней в Америке проживают ее родители.

Со слезами на глазах девушка рассказала журналистам телеканала CBS Philadelphi, что навсегда запомнит звуки взрывов, которые раздались в 5 утра 24 февраля 2022 года.

Известно, что сегодня Петрик продолжает заниматься музыкой, но новых песен уже давно не выпускала. В блоге она изредко показывает фрагменты частных выступлений.

"Здесь мне проще, потому что здесь мои мама и папа. Музыка - это единственное, что меня успокаивает", - поделилась девушка.

Напомним, стало известно, куда пропала пловчиха Яна Клочкова.

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