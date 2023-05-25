Как оказалось, она уехала из Киева.

Пловчиха Яна Клочкова исчезла из информационного пространства 24 февраля 2022 года. Она ни разу не высказалась о войне в Украине, а позже и вовсе закрыла свои страницы в соцсетях.

Украинский ведущий Слава Демин рассказал, что Клочкова вместе с родителями и сыном живет в незаконно аннексированном Крыму. Она перешла на сторону зла, зарегистрировавшись и в запрещенном в Украине приложении "ВКонтакте".

Страну-агрессора поддерживает и мама пловчихи. Женщина постит в своих соцсетях георгиевские ленты.

"Такое впечатление, что Клочкова живет в другой реальности. Хотя не будем забывать с кем в свое время она дружила. Напомню, что 2006 Яна была близка к украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу. И даже была избрана депутатом харьковского городского совета от "Партии регионов" , - сказал Демин в программе "Слава ПРО".

Чем известна Яна Клочкова

Яна Клочкова - пловчиха, четырёхкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр. Она установила 50 рекордов Украины. Однако в январе 2008 года Клочкова заявила об уходе из большого спорта.

Известно, что она родилась в Симферополе. Позже переехала в Харьков, а затем в Киев.

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