Она написала эмоциональное сообщение в соцсети.

Недавно блогер Богдан Беспалов рассказал, что Даша Астафьева вышла замуж за богача, который ее на 10 лет моложе. Якобы девушка это тщательно скрывает от публики и не комментирует личную жизнь. Однако певица решила отреагировать на такие слухи о замужестве.

Так Даша, не подбирая слов, резко написала ответ блогеру в своем Twitter и Instagram.

"Кто вырыгнул Беспалова? Зарыгните обратно вместе с котятами!" - эмоционально прокомментировала Даша.

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А потом, по словам Богдана, певица заблокировала его в соцсети.

Однако действительно ли Астафьева теперь замужем и почему не хочет показывать своего избранника - она так и не ответила.

К слову, в прошлом году Даша говорила о том, что у нее есть любимый человек. По ее словам, она познакомилась с избранником в спортивном зале. Затем он ей написал и оригинально пригласил на тверк. После этого влюбленные начали встречаться. Но лицо бойфренда и подробности собственной личной жизни девушка раскрывать не хочет.

Напомним, недавно оперная певица Елена Гребенюк рассказала, что официально стала невестой, ведь любимый Ярослав ей сделал предложение. Однако пока идет война они не хотят делать свадьбу.

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