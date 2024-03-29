Она пока не спешит со свадьбой.

Известная украинская оперная певица Алена Гребенюк откровенно призналась об изменениях в личной жизни.

Она рассказала, что уже долгое время у нее есть любимый человек, которого зовут Ярослав и он младше ее.

"У меня есть любимый человек. Мы познакомились на Пасху так сложилось. Наш общий друг нас познакомил. Я предложила поехать посвятить паску. Он согласился и потом уже на следующий день мы решили встретиться. Мы жили в одном доме много лет, но мы не виделись. Он автодорожник и из категории мужчин, которые могут все. Сейчас мы живем 8 месяцев отдельно от дочери. Елизавета не захотела с нами жить, поэтому она живет с бабушкой", - сказала Алена в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

А потом певица добавила, что уже получила предложение от любимого и сейчас она находится в статусе невесты. Но свадьбу на время войны влюбленные пока делать не планируют.

"Мне уже сделали предложение, но мы решили отложить, потому что сейчас неуместно. Но предложение приняла. Мы хотели эти отношения как-то оформить, я официально невеста. Я уже однажды мечтала о свадьбе в своей жизни и больше не хочу. Все сложится так, как сложится", - сказала Алена.

К слову, любимый мужчина Гребенюк уже успел найти общий язык с ее мамой. По словам певицы, они имеют хорошее чувство юмора, поэтому часто рассказывают анекдоты друг другу.

Напомним, недавно блогер рассказал, что певица Даша Астафьева вышла замуж за богача, который на 10 лет моложе.

Вас также могут заинтересовать новости: