Друзья шутят, что на выпускном она могла держать своего новорожденного бойфренда, рассказала модель.

Певица и модель Даша Астафьева впервые рассказала о том, как познакомилась со своим новым бойфрендом во время широкомасштабного вторжения РФ.

Она призналась, что возлюбленный заметил ее в спортзале.

"Мне начали тренеры говорить: "На тебя смотрит один парень, он такой классный". Я говорю: "Он как из Верховной Рады". И тут он мне пишет в Instagram: "Добрый вечер. Может, куда-то сходим?". Я отвечаю: "И куда мы сходим?", а он говорит: "На тверк". И я понимаю, что это первый человек, который меня так креативно приглашает. Я сходила и никогда об этой тверке не пожалею", - рассказала Астафьева в программе "Проект 30+".

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Также стало известно, что новый избранник Астафьевой гораздо моложе нее.

"Встречаться с младшим парнем - это новый слой юмора. У меня все друзья постарше, они говорят, так ты на выпускном могла держать своего новорожденного бойфренда", - поделилась модель.

Ранее Астафьева делилась, что парень помог ей оправиться от депрессии и поддерживает ее во всех начинаниях.

Напомним, как писал УНИАН в начале текущего года Астафьева рассказывала, что влюблена:

"Хочу вам сказать, что у меня все хорошо, что я влюблена, счастлива и радуюсь всему опыту. Я уверена, что это единственное, что меня держит, помогает жить и находить смыслы".

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