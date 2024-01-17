Ведущая не смогла промолчать.

Ведущая Надежда Матвеева всегда выступает за справедливость. Женщина возмущается мнением общества, что сейчас не время ухаживать за собой. Об этом она заговорила в видео в своем Instagram.

"А кто сейчас решает, имеет ли право украинская женщина заботиться о себе? Я о комментариях: "Какие процедуры?", "Какая косметика?", "Какие новые платья в такое сложное время?". Может это решают те, кто годами не объявлял войну в Украине, чтобы спокойно заниматься своими делами, выводить деньги за границу, а нам советовать собирать дроны у себя на кухне? Может это решают женщины, которым уже давно ничего не хочется, они опустили руки и сидят и осуждают других?" - поинтересовалась женщина.

Далее добавила, что такие комментарии портят не только настроение, но и могут влиять на мозг.

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"Если человек не заботится о своем физическом, эмоциональном состоянии, не заботится о своей внешности, мозг получает сигнал: "Все, больше ничего не нужно. Можно склеивать ласты и уходить из своей жизни". Вы знаете, что если у человека нет никакого желания по отношению к себе - это признак начала депрессии для него, а потом для семьи, а впоследствии и для общества", - подчеркнула Матвеева.

Ведущая подытожила, что стоит следить за собой, как это делает она, ведь это помогает поддерживать украинский бизнес.

"Вы понимаете, что когда одна женщина вкалывает ботокс, идет в спортзал, покупает новое платье или какую-то просто безделушку, другие женщины, таким образом, зарабатывают себе на жизнь. Поэтому наши защитницы, волонтеры, работающие женщины, мамы в декрете, любите жизнь и себя в жизни", - отметила Надежда.

Напомним, недавно Надежду Матвееву захейтили за отношения с мужчиной, который моложе ее на 20 лет. Тогда женщина не смолчала и написала в ответ подписчице: "А вы что, эксперт по любви?". Другие же пользователи поддержали женщину и пожелали ей счастья с любимым.

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