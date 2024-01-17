Фото инстаграм Надежды Матвеевой 

Ведущая Надежда Матвеева всегда выступает за справедливость. Женщина возмущается мнением общества, что сейчас не время ухаживать за собой. Об этом она заговорила в видео в своем Instagram. 

"А кто сейчас решает, имеет ли право украинская женщина заботиться о себе? Я о комментариях: "Какие процедуры?", "Какая косметика?", "Какие новые платья в такое сложное время?". Может это решают те, кто годами не объявлял войну в Украине, чтобы спокойно заниматься своими делами, выводить деньги за границу, а нам советовать собирать дроны у себя на кухне? Может это решают женщины, которым уже давно ничего не хочется, они опустили руки и сидят и осуждают других?" - поинтересовалась женщина. 

Далее добавила, что такие комментарии портят не только настроение, но и могут влиять на мозг.

Видео дня

"Если человек не заботится о своем физическом, эмоциональном состоянии, не заботится о своей внешности, мозг получает сигнал: "Все, больше ничего не нужно. Можно склеивать ласты и уходить из своей жизни". Вы знаете, что если у человека нет никакого желания по отношению к себе - это признак начала депрессии для него, а потом для семьи, а впоследствии и для общества", - подчеркнула Матвеева.

Скриншот видео Надежды Матвеевой 

Ведущая подытожила, что стоит следить за собой, как это делает она, ведь это помогает поддерживать украинский бизнес. 

"Вы понимаете, что когда одна женщина вкалывает ботокс, идет в спортзал, покупает новое платье или какую-то просто безделушку, другие женщины, таким образом, зарабатывают себе на жизнь. Поэтому наши защитницы, волонтеры, работающие женщины, мамы в декрете, любите жизнь и себя в жизни", - отметила Надежда. 

Напомним, недавно Надежду Матвееву захейтили за отношения с мужчиной, который моложе ее на 20 лет. Тогда женщина не смолчала и написала в ответ подписчице: "А вы что, эксперт по любви?". Другие же пользователи поддержали женщину и пожелали ей счастья с любимым. 

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