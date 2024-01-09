Они с возлюбленным уже обсуждали эту тему.

Ведущая Надежда Матвеева рассказала, сделал ли ей предложение ее возлюбленный, который на 20 лет младше. По словам женщины, он говорил ей, что хочет жениться, но дальше слов дело пока не зашло.

При этом Матвеева не переживает относительно того, что у них может быть гражданский брак, без официального оформления отношений.

"Договоренности в процессе формирования, как я чувствую. Не предложение было, а вот такое: "Я чувствую, что я хочу на тебе жениться". Ну, оригинальное предложение. Вот этот момент был. А потом мы живем вместе, этим наслаждаемся. А вот этого момента не происходит. Но я к этому спокойно отношусь", - поделилась ведущая в программе "Він Вона Шоу".

Она добавила, что отношения без штампа в паспорте проще разорвать. А вот если официально их оформить, то выйти из них будет намного сложнее.

"Что делает брак с отношениями? Повышает цену выхода из отношений. Сколько бы ни продолжались отношения, если вы холосты, то легче из этого выйти", - добавила Матвеева.

Напомним, ранее Надю Матвееву захейтили за отношения с мужчиной, который намного младше ее. Однако женщина не растерялась и нашла, что ответить недовольным подписчикам.

Вас также могут заинтересовать новости: