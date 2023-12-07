Ведущая не стала молчать, когда ее начали обижать.

Ведущая Надежда Матвеева на своей странице в Instagram поделилась фотографией, которую для нее сделал ее бойфренд. Черно-белый снимок она подписала лаконично: "Глазами любимого".

В кадре Матвеева лежит на полу, улыбается и тянет руки к своему возлюбленному.

Большинство ее поклонников позитивно отреагировали на такое фото. В комментариях они написали, что Матвеева выглядит по-настоящему и заметно, что она счастлива.

Видео дня

Однако нашлись и те, кто попытался "уколоть" знаменитость за отношения с мужчиной, который намного младше ее. Они пишут: "Меньше говори о любимом, потому что он тебе как сын".

Ведущая не стала молчать и очень остро ответила данный упрек. В комментариях она написала: "А вы эксперт по любви?"

Знаменитость поддержали и другие фолловеры. Они начали критиковать людей, которые пишут такие комментарии и советовать им, чтобы они жили своей жизнью и не лезли в чужую.

Личная жизнь Надежды Матвеевой

Личность любимого Надежда держит в тайне. При этом она не скрывает, что они очень счастливы. В одном из интервью женщина призналась, что изначально ее пугала разница в возрасте, однако вскоре она перестала обращать на нее внимания.

Также она сказала, что у них с любимым, как и у всех пар, возникают конфликты. При этом она поняла, что не нужно пытаться переделать любимого человека, нужно воспринимать его таким, какой он есть.

Вас также могут заинтересовать новости: